Sánchez mantiene su apuesta por trabajar con Junts pese a plantearle convocar elecciones

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes su apuesta por seguir trabajando con Junts para seguir sacando adelante medidas en favor de Cataluña y de España, después de que la portavoz de ese grupo en el Congreso, Miriam Nogueras, le preguntara esta semana por los motivos por los que no convoca elecciones.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia al ser preguntado por las críticas de Junts, ha resaltado los resultados de la acción de su Gobierno en materia de crecimiento económico o lucha contra la desigualdad.

«Por supuesto que nos queda todavía muchísimo por hacer, pero precisamente por eso la acción de este Gobierno es tan necesaria no solamente hasta 2027, sino más allá», ha añadido antes de asegurar que cuestiones como la defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos justifica la acción de su Ejecutivo.

Tras ello es cuando ha afirmado que la relación de su Gobierno con Junts y con cualquier otro grupo parlamentario es tratar diariamente para intentar aprobar cuestiones políticas en beneficio de España y de Cataluña.

Pero además, ha tenido palabras de agradecimiento para Junts por el apoyo que ha prestado al Gobierno para sacar adelante en muchas ocasiones iniciativas que respaldan esas políticas.

Como ejemplo, ha citado su apoyo a la convalidación del real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán en España.

Un apoyo que ha contrastado con otros partidos «que se dicen españolistas, se han puesto de perfil» y se han abstenido, ha señalado en referencia al PP. EFE

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