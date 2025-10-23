Sánchez muestra su pleno apoyo a Isabel Rodríguez tras ser cuestionada por Sumar

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su pleno apoyo a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de que fuera cuestionada por el socio de coalición en el Ejecutivo, Sumar.

Fue la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien retó a Rodríguez a «dejar paso» a otra persona si no toma medidas «valientes», ya que aseguró que se les está «acabando la paciencia» con ella.

Al ser preguntado si apoya a su ministra tras esas críticas, en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, Sánchez le ha mostrado su respaldo.

«Por supuesto», ha contestado el presidente del Gobierno, quien ha recalcado que el Ejecutivo se está tomando en serio las políticas de vivienda y que le gustaría que hicieran lo mismo las comunidades autónomas.

Los periodistas han preguntado también a Sánchez si es partidario de prorrogar los contratos de alquiler que van a tener que revisare tras ser firmados durante la pandemia, y se ha limitado a señalar que es un asunto que están estudiando, y cuando tengan respuesta, la darán. EFE

