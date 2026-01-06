Sánchez participa en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania

Madrid, 6 ene (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, viaja este martes a París para participar en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, una cita convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para consolidar el apoyo a Kiev.

En medio de la conmoción internacional por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, este será el primer viaje al extranjero este año de Sánchez, que no asistirá por ello a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar, presidida por Felipe VI en el Palacio Real.

La última vez que se reunió la Coalición de Voluntarios, un grupo impulsado por Francia y Reino Unido del que forman parte una treintena de países, fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia.

En esta ocasión, ya en formato presencial y con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron ha avanzado que el objetivo es asumir «compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera» en Europa.

Zelenski se reunió a finales de año en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en un plan de paz que aún no se ha materializado. EFE

