Sánchez pedirá a la UE sanciones para el ministro de Seguridad Nacional israelí

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Madrid, 20 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que España va a impulsar que la Unión Europea (UE) aplique sanciones al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, después de que éste difundiera un vídeo burlándose de los activistas detenidos de la flotilla Global Sumud.

Sánchez, en un mensaje en su cuenta de la red social X, señaló que esas imágenes son inaceptables. «No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos», dijo.

El dirigente español recordó que en septiembre del año pasado anunció la prohibición de acceso a España de este ministro israelí, y avanzó que ahora el país va a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores ya había convocado este miércoles a la encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato «monstruoso, indigno e inhumano» que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

Ben Gvir visitó hoy el puerto de Ashdod, donde se encuentran los en torno a 430 activistas detenidos en aguas internacionales mientras navegaban rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

La reacción del Ministerio y de Sánchez es consecuencia de la difusión de un vídeo en el que puede verse al ministro sonriente dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos mientras están arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo, algunos de ellos hacinados bajo el sol. EFE

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