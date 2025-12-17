Sánchez pedirá más ambición de la UE en su próximo presupuesto para afrontar los desafíos

Bruselas, 17 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este miércoles a Bruselas para participar en la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales y en el último Consejo Europeo del año, donde pedirá una mayor ambición en el próximo presupuesto comunitario para afrontar los retos de los Veintisiete.

Tras su llegada a la capital belga, Sánchez se desplazó al edificio del Consejo Europeo para asistir a esa reunión entre los jefes de Estado o de Gobierno de la UE y de los Balcanes Occidentales.

No hizo declaraciones a su llegada, pero fuentes del Gobierno español destacaron la importancia de una cumbre de este tipo ante la actual situación geopolítica y, principalmente, por las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania.

Como ha sido habitual en cada uno de estos encuentros, Sánchez dará su respaldo a los procesos de adhesión a la UE de los países de esa región balcánica, tal y como dejó patente en una gira por varias de sus capitales antes de que España asumiera en 2023 la presidencia semestral del Consejo de la UE.

Aunque España sigue sin reconocer la independencia de Kosovo, el Gobierno defiende asistir a reuniones en las que este territorio participe porque cree que debe estar presente en todos los foros de diálogo.

En la jornada del jueves, Sánchez asistirá a primera hora a la reunión convocada por el Partido Socialista Europeo de forma previa a la cumbre de la UE y en la que participarán los líderes de los partidos integrantes de esa familia política.

También el Partido Popular Europeo ha convocado otra reunión similar con sus respectivos líderes, aunque en esta ocasión no estará presente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, debido a que está aquejado de gripe.

En la reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se abordará, entre otros asuntos, el marco financiero plurianual 2028-2034 (el próximo presupuesto de la UE) después de que el pasado julio la Comisión presentara su propuesta.

El Gobierno español ya mostró bastantes reticencias cuando se presentó esa propuesta y Sánchez, según las fuentes de su Gobierno, volverá a plantear en esta cumbre la necesidad de que haya una mayor ambición para afrontar con garantías los retos que la UE tiene ante sí.

Respecto a otros asuntos incluidos en la agenda de la reunión, como el uso de los activos rusos congelados para apoyar financieramente a Ucrania, el Gobierno español espera que se superen las reticencias de Bélgica, como espera que las que ha planteado Francia al acuerdo entre la UE y Mercosur no impidan su posible firma inminente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que se opondrá «muy firmemente» a ese acuerdo si las instituciones europeas intentan imponerlo.

También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que es prematuro firmar el acuerdo y consideró necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola. EFE

