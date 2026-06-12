Sánchez pide a Fujimori que ambos soliciten una revisión total de la votación en Perú

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Lima, 12 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se disputa voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, planteó este viernes a su rival solicitar conjuntamente a las autoridades electorales «una revisión exhaustiva de todo este proceso», la segunda vuelta presidencial.

Cuando resta menos del 2 % de los votos por escrutar, el candidato de Juntos por el Perú anunció en rueda de prensa que se ha dirigido a Fujimori con esa propuesta de revisión «sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».

Sánchez agregó que «ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur», mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas. EFE

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