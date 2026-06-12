Sánchez pide a Fujimori que ambos soliciten una revisión total de la votación en Perú

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Lima, 12 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se disputa voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, planteó este viernes a su rival solicitar conjuntamente a las autoridades electorales «una revisión exhaustiva de todo este proceso», de la segunda vuelta presidencial.

Cuando resta menos del 2 % de los votos por escrutar, el candidato de Juntos por el Perú anunció en una rueda de prensa que se ha dirigido a Fujimori con esa propuesta de revisión «sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».

En una rueda de prensa, Sánchez agregó que «ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur», mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

Agregó que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la «estabilidad, certeza y confianza total» en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.

El candidato que postuló en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) explicó que dado lo corto del resultado electoral, por una ventaja de 1.600 votos a favor de Fujimori, existe la necesidad de que este conteo sea «absolutamente transparente y sin controversias» porque, más allá de quién gane, «lo que más importa es que tenga la confianza, la transparencia, la legitimidad».

Remarcó que nueve millones de peruanos han votado por Fuerza Popular y otros nueve millones lo han hecho por su partido, razón por la cual destacó también la iniciativa de Fujimori de invitarlo, cuando concluya el escrutinio, a un diálogo y consenso nacional.

«Demos este legado de transparencia y de certeza en el proceso», expresó Sánchez como una medida propuesta por su grupo político para salir de «una gran polaridad» en el país.

Asimismo, el candidato invocó a que las «auto convocatorias» de movilizaciones de sus simpatizantes, difundidas en las últimas horas, sean pacíficas y que las autoridades «no les pongan obstáculos» porque están haciendo el ejercicio democrático de su derecho a la protesta.

Por su parte, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, declaró en la rueda de prensa que resulta «inadmisible» que se hayan cambiado las condiciones del proceso electoral en la segunda vuelta, al desechar el registro digital de las actas de votación y retornar al registro físico, lo cual ha provocado una demora inusual en el cómputo de votos de peruanos en el exterior.

El partido de Sánchez confirmó que ha impugnado la votación en Estados Unidos y Argentina, donde mayoritariamente gana Fujimori.

«La falta de predictibilidad en un proceso, donde las diferencias son mínimas, genera incertidumbre y desconfianza», afirmó Zunini tras comentar que los votos en el extranjero hayan tomado tres días en llegar al Perú.

Con el 98,26 % del escrutinio, Keiko Fujimori obtiene el 50,005 % de los votos válidos, al sumar 9.037.236 votos, frente al 49,995 % de Sánchez, al sumar 9.035.572 sufragios, lo que hace una diferencia entre ambos de 1.664 votos.

El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales impulsadas por el Parlamento. EFE

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