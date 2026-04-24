Sánchez pide a la UE ampliar fondos y flexibilizar reglas fiscales para las renovables

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, planteó a la Unión Europea ampliar los fondos Next Generation seis meses más de lo previsto para facilitar la inversión en energías renovables, y que haya una flexibilización de las reglas fiscales para esas inversiones.

Sánchez, según informó este viernes a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de la UE que se celebra en Nicosia, hizo esta propuesta en la reunión que ya tuvo la víspera con el resto de líderes de los Veintisiete.

El jefe del Ejecutivo defendió ampliar de seis a doce meses esos fondos europeos ante la necesidad de electrificación y de continuación de la apuesta por las renovables que viene defendiendo su Gobierno.

Pero además, abogó por abrir un debate para que haya una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética. EFE

BB/rml

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