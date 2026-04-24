Sánchez pide a la UE ampliar fondos y flexibilizar reglas fiscales para las renovables

3 minutos

Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, planteó a la Unión Europea ampliar los fondos Next Generation seis meses más de lo previsto para facilitar la inversión en energías renovables, y que haya una flexibilización de las reglas fiscales para esas inversiones.

Sánchez, según informó este viernes a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de la UE que se celebra en Nicosia, hizo esta propuesta en la reunión que ya tuvo la víspera con el resto de líderes de los Veintisiete.

Ante el debate existente sobre la crisis energética a consecuencia de la guerra en Irán, el jefe del Ejecutivo defendió ampliar de seis a doce meses esos fondos europeos ante la necesidad de electrificación y de continuación de la apuesta por las renovables que viene defendiendo su Gobierno.

Pero además, abogó por abrir un debate para que haya una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética.

Sánchez recordó que España siempre ha abogado por la electrificación, por desengancharse de los combustibles fósiles para ganar autonomía energética, y eso dijo que supone apostar por las renovables.

Por eso defendió una mayor ambición de la Comisión Europea en la respuesta conjunta que debe dar, y en ese contexto recordó que hay empresas que se están beneficiando del alza del precio del crudo y, por tanto, debe haber una acción coordinada para que se vuelva a crear, como se hizo durante la crisis energética de Rusia, un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas.

A ello unió la necesidad de más recursos para continuar con la electrificación y con la transformación energética verde de las economías de la UE y para seguir avanzando en las interconexiones.

Fue en ese punto donde defendió extender los fondos Next Generation de seis a doce meses más, para vincularlos con la transformación energética de la economía europea

«Eso es lo que nos va a hacer más resilientes. Eso es la gran lección de todos estos choques energéticos derivados de guerras, la necesidad de electrificar y de continuar con esa apuesta por las renovables que lleva haciendo el Gobierno de España desde hace ocho años a esta parte», añadió.

En ese contexto fue en el que expuso igualmente la propuesta de flexibilizar las guerras fiscales para la inversión en esa electrificación, de la misma manera que se ha hecho con los presupuestos para defensa.

Para Sánchez, sus propuestas son razonables y consecuentes con la envergadura de la crisis energética que está sufriendo el mundo. EFE

BB/jgb

(Foto)(Vídeo)(Audio)