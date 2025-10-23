Sánchez pide a la UE presionar a Israel manteniendo las sanciones por su actuación en Gaza

2 minutos

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera que la Unión Europea debe seguir presionando al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu manteniendo las sanciones comunitarias a Israel y suspendiendo el acuerdo comercial con este país.

Esta es la posición que, según fuentes del Gobierno español, defiende Sánchez en el debate que sobre la situación en Oriente Medio mantienen este jueves los líderes de los Veintisiete en la reunión del Consejo Europeo

Después del acuerdo del alto el fuego y la firma del plan de paz para Gaza, la evolución de los acontecimientos lleva al presidente del Gobierno a reclamar al resto de socios de la UE mantener la presión sobre las partes.

Eso se traduce en la convicción de que deben mantenerse las sanciones a Israel y seguir intentando suspender el acuerdo de la Unión Europea con este país, al menos en su parte comercial.

Sólo así interpreta el Ejecutivo español que se pueden conseguir los resultados que se esperan.

Sánchez mantiene esta posición después de que el pasado lunes los ministros de Exteriores de la UE, en un debate con posiciones muy divergentes, acordasen no avanzar en la aprobación de las sanciones propuestas por Bruselas contra Israel ante el nuevo contexto del conflicto en Gaza con el alto el fuego.

Además, el presidente del Gobierno español reclama que entre en La Franja la ayuda humanitaria en cantidades suficientes para abastecer a la población, y que la Unión Europea acuerde una estrategia para determinar su papel en la implementación del plan de paz firmado el pasado 13 de octubre en la localidad egipcia de Sharm el Sheij.

De la misma forma, el Gobierno español insta a la Unión Europea a mantener la atención sobre Siria y Líbano, y también sobre la situación de Cisjordania después de que el Parlamento israelí aprobase en una primera lectura un proyecto para su anexión. EFE

BB/pddp