Sánchez pide a Von der Leyen que mantenga el veto al motor de combustión en 2035

1 minuto

Bruselas, 12 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantenga el veto a la venta de coches nuevos con motores de combustión en 2035, en vísperas de que el Ejecutivo comunitario presente el próximo martes una propuesta para aliviar a la industria de la automoción.

«Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035», escribe Sánchez en la misiva a la que ha tenido acceso EFE, fechada el 11 de diciembre. EFE

