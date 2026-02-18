Sánchez pide al PP que actúe con la misma «contundencia» en sus casos de violencia sexual

1 minuto

Nueva Delhi, 18 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que está exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el caso del exnúmero dos de la Polícía, que actúe ante presuntos abusos en su partido con la misma «empatía, coherencia y contundencia» con la que lo hace el Ejecutivo.

«No vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos no hacen absolutamente nada», ha asegurado Sánchez desde Nueva Delhi, porque «al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima», como a su juicio sucede con la denuncia por acoso sexual de una exconcejala de Móstoles contra el alcalde de esta localidad, del PP. EFE

adr/nl/BB/jgb