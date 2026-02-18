Sánchez pide al PP que actúe con la misma «contundencia» que el Gobierno cuando hay abusos

Nueva Delhi, 18 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP – que exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el caso del número dos de la Policía -, que actúe ante presuntos abusos en su partido con la misma «empatía, coherencia y contundencia» con la que lo hace el Ejecutivo.

«No vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos no hacen absolutamente nada», ha asegurado Sánchez desde Nueva Delhi, porque «al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima», como a su juicio sucede con la denuncia por acoso sexual de una exconcejala de Móstoles contra el alcalde de esta localidad, del PP.

En rueda de prensa en el marco de su visita oficial a la India, Sánchez ha subrayado que no fue hasta ayer martes cuando se conoció la noticia de la denuncia por una supuesta violación a una funcionaria de la Policía del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo y ha incidido en el modo en que ha actuado el Ministerio del Interior por unas acusaciones que ha calificado de «muy graves».

«Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, evidentemente se podría decir que no se asumen responsabilidades», ha argumentado.

Para el jefe del Gobierno, en este asunto se ha actuado con «empatía» hacia la víctima, al dar credibilidad a su denuncia, con «coherencia» porque siempre ha considerado la violencia sexual un «mal estructural» y también con «contundencia».

A renglón seguido ha pedido al Partido Popular comportarse del mismo modo en otros casos que afectan a sus filas, y ha citado expresamente la denuncia contra el acalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso laboral y sexual.

Ha recordado que seis semanas después de esa denuncia no se sabe qué van a hacer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, salvo «encubrir al agresor que continúa siendo alcalde» y «estigmatizar» a la víctima, una exconcejala del mismo ayuntamiento.

«Sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se lo apliquen a sí mismos», ha añadido en referencia al papel del ministro cuya dimisión exige el PP junto a otros partidos de la oposición.

Ha aprovechado también para rechazar cualquier «doble vara de medir» o «ley del embudo» en un tema «tan grave» como una supuesta agresión sexual a partir de una denuncia contra el DAO a la que, en este caso sí, ha destacado el presidente, el PP da veracidad, y ha abogado porque la investigación se lleve «hasta el final, con todas las consecuencias». EFE

