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Sánchez pide anular los votos en el exterior, lo que le haría ganar las elecciones en Perú

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Lima, 22 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú ante la derechista Keiko Fujimori, confirmó este lunes que ha presentado un recurso para anular la votación en el exterior, lo que le haría ganar la contienda al contabilizar solo los votos en el territorio nacional.

Con el escrutinio al 99,71 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.600 votos; pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los votos válidos con 40.793 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez explicó que han presentado esta solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al considerar que el proceso electoral «ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial».EFE

mmr/fgg/nvm

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