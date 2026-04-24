Sánchez pide desbloquear «de una santa vez» el proyecto del avión de combate europeo FCAS

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este viernes, que «de una santa vez» se desbloquee el proyecto del sistema del avión de combate europeo del futuro (FCAS), en el que España participa junto a Francia y Alemania.

Tras los problemas para sacar adelante el proyecto, la mediación decidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para desbloquear la negociación entre Dassault y Airbus sobre el programa de este avión se ha prolongado hasta el 28 de abril.

Al ser preguntado por esta situación, Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia con motivo de su participación en la cumbre informal de la Unión Europea, subrayó que no es España quien está poniendo dificultades en esa negociación.

«Lo que queremos es que de una santa vez, si me permiten la expresión, este proyecto se desbloquee», recalcó.

Para Sánchez, cuando se habla de la industria de la defensa, se está hablando de esto, de proyectos comunes europeos que permitan caminar hacia lo que él viene defendiendo, la formación de un ejército europeo.

Para lograrlo, consideró que ese ejército necesita capacidades europeas y también una industria comunitaria a la escala de las exigencias que requiere un momento que consideró difícil para Europa y para todo el mundo. EFE

BB/cg

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