Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana para romper «la mayoría negacionista»

1 minuto

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que una amplia mayoría de los valencianos quiere elecciones para «romper con la mayoría negacionista» del PP y Vox, un negacionismo de la emergencia climática al que ha responsabilizado de los efectos de la dana.

«Han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo», advirtió en rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30.

Como presidente del Gobierno, manifestó su preocupación por que las negociaciones entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana deriven en un desmantelamiento de toda la agenda climática y de la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática en una zona del Mediterráneo.

A su juicio, el problema en la Comunitat Valenciana no era solo su presidente, Carlos Mazón, sino una mayoría parlamentaria que ha «banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta» a esa emergencia climática.

«Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de (Santiago) Abascal y de Vox, y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana», ha recalcado.

Apostó así por unas elecciones que abran un futuro comprometido con la ciencia, la razón y con políticas públicas que incrementen la seguridad de los ciudadanos. EFE

BB-nl/jls/rf