Sánchez pide unidad ante el debate sobre el uso de activos rusos para financiar a Ucrania

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este jueves unidad de los Veintisiete ante el debate existente en la Unión Europea sobre el uso de los activos rusos para financiar a Ucrania.

Se trata de uno de los asuntos incluidos en la agenda del último Consejo Europeo del año, que cuenta con posiciones encontradas entre los socios comunitarios.

El Gobierno español es partidario del uso de esos activos para ayudar a Ucrania, pero Sánchez, en declaraciones a los periodistas ante el debate que va a haber al respecto en esta cumbre, se limitó a subrayar la necesidad de que haya unidad a la hora de adoptar la decisión.

«Lo que es importante es lo que dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que hay que tomar una decisión sea en una u otra dirección en relación con ese apoyo que el pueblo ucraniano y el Gobierno de Ucrania necesitan en estos momentos tan críticos», señaló.

Junto al principio de unidad, Sánchez defendió asimismo que los Veintisiete actúen con coherencia en todo lo que tiene que ver con el orden multilateral y actuar de la misma forma ya sea en Ucrania o ante la situación en Gaza.

Y a su petición de unidad y coherencia sumó el de un llamamiento a la acción de la UE ante desafíos que tiene por delante como el de la vivienda, en cuyo contexto elogió que la Comisión haya lanzado ya un plan para hacer frente a este problema que contiene elementos que su Gobierno está poniendo en marcha en España. EFE

