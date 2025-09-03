Sánchez pone en valor el acuerdo sobre Gibraltar y el impulso dado para ello por Starmer
Londres, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en valor este miércoles ante el primer ministro británico, Keir Starmer, el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar al que han llegado España, el Reino Unido y la Unión Europea, así como el impulso dado para ello por el actual inquilino del 10 de Downing Street.
Sánchez destacó la relevancia de ese acuerdo en una declaración junto a Starmer antes de la reunión que ambos mantienen en Londres para abordar diversos asuntos de la relación bilateral y otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza.
Tras esta reunión, presidirán la firma de un acuerdo para sellar una relación estratégica bilateral en diversos ámbitos y cuya importancia resaltó también Sánchez en su intervención. EFE
