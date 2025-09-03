Sánchez pone en valor el acuerdo sobre Gibraltar y el impulso dado para ello por Starmer

Londres, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en valor este miércoles ante el primer ministro británico, Keir Starmer, el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar al que han llegado España, el Reino Unido y la Unión Europea, así como el impulso dado para ello por el actual inquilino del 10 de Downing Street.

Sánchez destacó la relevancia de ese acuerdo en una declaración junto a Starmer antes de la reunión que ambos mantienen en Londres para abordar diversos asuntos de la relación bilateral y otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza.

Tras el encuentro, ambos presidirán la firma de un acuerdo para sellar una relación estratégica bilateral en diversos ámbitos y cuya importancia resaltó también Sánchez en su intervención.

Respecto al acuerdo sobre Gibraltar, que Pedro Sánchez calificó de «afortunado», hizo hincapié en el liderazgo de Starmer para que pudiera cerrarse con éxito.

El texto definitivo de ese acuerdo está siendo ultimado por Bruselas, y España y el Reino Unido esperan que esté listo en octubre para ser ratificado en diciembre.

Si se cumplieran esos plazos, los dos países barajan demoler en enero la verja de Gibraltar, el paso fronterizo físico entre el municipio español de la Línea de la Concepción y el Peñón cuya desaparición eliminará barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

El presidente del Gobierno español elogió asimismo que Starmer haya sido capaz de reiniciar su relación con la Unión Europea, algo que recalcó que es muy importante para España.

Sánchez recordó que hace siete años que un presidente del Gobierno español no se reunía con su homólogo británico en el 10 de Downing Street y consideró que eso es «mucho tiempo» dadas las relaciones existentes entre ambos países.

Aseguró que, en la actualidad, España y Reino Unido cuentan con gobiernos alineados en muchos asuntos y en muchas políticas.

Al hilo de ello fue cuando hizo mención del acuerdo bilateral que se va a firmar este miércoles y que pretende reforzar la cooperación en diversos ámbitos.

Sánchez citó en concreto la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la transición verde y energética.

A todo ello sumó la visión común que comparten España y el Reino Unido en cuestiones como la guerra en Ucrania y la «terrible tragedia» de Gaza. EFE

