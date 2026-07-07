Sánchez posa con Trump y otros líderes de la OTAN en una cumbre ante la que pide unidad

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Ankara, 7 jul (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, posó este martes junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el resto de líderes de la OTAN en la foto de la cena que compartieron con motivo de la cumbre de la Alianza que se celebra en Ankara y en la que espera que se evidencie la unidad de los aliados.

El presidente de Turquía y anfitrión de la cumbre, Recep Tayyip Erdogan, ofreció esa cena junto a su esposa en el Complejo Presidencial de Bestepe, y a ella asistieron los máximos responsables de los países aliados, algunos de ellos acompañados de sus parejas.

Hubo una foto previa al inicio de la cena en la que Sánchez se situó en primera línea y seis puestos a la derecha de Trump, ubicado en el centro junto a Erdogan y su mujer.

Junto al jefe del Ejecutivo español posó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien tenía a su vez a su izquierda al presidente francés, Emmanuel Macron.

Francia e Italia fueron dos de los países a los que Trump criticó este martes a su llegada a la capital de Turquía, junto a Reno Unido y Alemania, por no ayudar a Estados Unidos en su operación militar contra Irán.

En esta ocasión no se refirió a España después de que en los últimos meses se hayan sucedido declaraciones suyas mostrando también su malestar con el país tanto por no ayudar en esa operación contra Irán como por no gastar lo que él considera necesario en defensa.

En un mensaje en las redes sociales en el que incorpora esa foto de los líderes de la OTAN, Sánchez subrayó que la seguridad europea se construye desde la unidad de los aliados.

Garantiza además que España seguirá cumpliendo con las capacidades que exige la OTAN «sin recortar un centímetro» su Estado del bienestar.

«Seguridad y prosperidad. Ambas pueden y deben ir de la mano», añadió el presidente del Gobierno español. EFE

BB/rcf

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