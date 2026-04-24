Sánchez quita hierro a un reporte de prensa sobre la posibilidad de suspender a España de la OTAN

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró tranquilo este viernes ante una información de prensa sobre una hipotética suspensión de España de la OTAN que barajaría Estados Unidos, y enfatizó que su país es un «socio fiable».

«España es un socio fiable dentro de la OTAN», que está «cumpliendo» con sus obligaciones y, «en consecuencia, no hay de qué preocuparse en absoluto», indicó el dirigente socialista a periodistas en Chipre, donde se encuentra para asistir a una reunión de la UE.

«Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y el posicionamiento que haga en este caso el Gobierno de los Estados Unidos», señaló refiriéndose a un artículo de prensa de la agencia Reuters según el cual Estados Unidos se habría planteado suspender a España de la OTAN, en represalia por la oposición de este país a la guerra contra Irán.

España ingresó en la Alianza Atlántica en 1982. El Tratado del Atlántico Norte, por el que se constituyó esta en 1949, no tiene ninguna cláusula que prevea la expulsión o suspensión de un Estado miembro, sino sólo la salida voluntaria de este, en el artículo 13.

«La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional», agregó Sánchez.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó el viernes a los aliados de la OTAN a mantenerse unidos, después de divulgarse el informe según el cual Estados Unidos estaba sopesando tomar medidas contra España.

«La OTAN debe permanecer unida. Creo que es una fuente de fortaleza», declaró Meloni a los periodistas al margen de la cumbre de la UE en Chipre.

«Debemos trabajar para reforzar el pilar europeo de la OTAN (…) que debe complementar claramente al estadounidense», añadió.

El Ejecutivo de Sánchez ha remarcado su oposición a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, lo que le ha valido la irritación de Donald Trump.

El presidente estadounidense reprochó a España que no permitiera el uso de bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos en Irán, llegando incluso a amenazar con cesar el comercio bilateral.

Desde hace meses, Trump también critica a España por negarse a aumentar su gasto militar al 5% del PIB, tal y como establece el nuevo objetivo de la OTAN impulsado por Washington.

El Gobierno de izquierda español estima que con el 2% de su PIB que consagra a estos gastos cumple con sus compromisos.

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