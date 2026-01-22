Sánchez rechaza que España participe en la Junta de Paz impulsada por Trump

1 minuto

Bruselas, 22 ene (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la participación de España en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que considera que está «fuera del marco de la ONU».

Sánchez desechó la participación de paz en esa iniciativa en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la reunión extraordinaria de los Veintisiete que analizó las intenciones de Trump sobre Groenlandia.

Para el presidente del Gobierno, esa propuesta presentada este jueves por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos, concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, además de estar fuera del marco de la ONU, no incluye a la Autoridad Nacional Palestina. EFE

BB/fp

(Foto)(Vídeo)(Audio)