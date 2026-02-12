Sánchez reclama a la UE reforzar su competitividad pero sin renunciar a su modelo social

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este jueves al resto de líderes de los Veintisiete que el reforzamiento de la competitividad de la Unión Europea se haga sin comprometer los principios y valores fundamentales comunitarios y sin renunciar a su modelo social.

Sánchez participó en la cumbre informal de la Unión Europea (UE) celebrada en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, y en la que reiteró su defensa de permitir que pueda haber distintas velocidades en la integración comunitaria.

No hubo declaraciones del jefe del Ejecutivo al término del encuentro, pero el Gobierno informó de que, en su intervención, reiteró la importancia de actuar ya para reforzar la competitividad de la UE pero no como un fin en sí mismo, sino como la base esencial de su autonomía estratégica.

En ese sentido, resaltó la necesidad de avanzar en esa dirección sin comprometer sus valores y sus principios fundamentales, ni renunciar al modelo social europeo.

A su juicio, Europa necesita avanzar principalmente en materia de sostenibilidad, inversión y capital humano.

Sánchez se mostró convencido asimismo de que hay que seguir apostando por las energías renovables y aumentar las inversiones en generación, redes e interconexiones.

También propuso aumentar las inversiones hasta un nivel acorde con los desafíos de la UE y consideró que seguridad y defensa, tecnología o industrias verdes, entre otros ámbitos, son bienes públicos europeos y, como tal, requieren de financiación común.

Sánchez reiteró que la competitividad de la Unión Europea y el modelo de bienestar deben avanzar de la mano, sin comprometer el pilar social.

En ese sentido, insistió en la importancia de cuidar el acceso a una vivienda asequible, construir un mercado laboral capaz de desarrollar el capital humano del siglo XXI, y practicar una política de cohesión europea reforzada. EFE

