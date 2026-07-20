Sánchez regala al presidente de Argelia una camiseta de la selección española de fútbol

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Argel, 20 jul (EFE).- El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, regaló este lunes al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, una camiseta de la selección española de fútbol tras su victoria en la final del Mundial disputada este domingo en Nueva York.

Sánchez se trasladó directamente desde Nueva York, donde asistió a esa final, a Argel para cumplir con la visita oficial que tenía prevista de antemano y durante la que se reunió con Tebún.

A su llegada al Palacio de El Mouradia, el presidente argelino recibió al jefe del Ejecutivo español con un abrazo y se pudo ver cómo intercambiaba unas palabras en las que, según fuentes del Gobierno español, le trasladó su felicitación por esa victoria.

Ya en la reunión, Sánchez le regaló una camiseta roja de la selección, con su nombre serigrafiado y con el número 26 a la espalda.

Sánchez y Tebún realizarán una declaración institucional al término de su reunión y compartirán un almuerzo tras el que el presidente del Gobierno regresará a Madrid para presidir la recepción en el Palacio de la Moncloa a la selección española.

El presidente del Gobierno mantuvo la mayoría de su agenda prevista en Argel, aunque para evitar demoras que le impidieran llegar a tiempo a ese acto, fue su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y no él, quien se reunió con un grupo de empresas españolas con intereses en Argelia. EFE

BB/cg

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