Sánchez regala la escultura de un caballo al papa, quien le entregó su encíclica sobre IA

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Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regaló al papa León XIV una escultura, en representación artesanal de un caballo español y por su parte el pontífice estadounidense le entregó una copia de su primera encíclica “Magnifica humanitas” sobre la Inteligencia Artificial, durante la reunión que mantuvieron este miércoles en el Vaticano.

Tras la reunión privada en la Biblioteca del palacio apostólico que duró unos 45 minutos, según explicó posteriormente Sánchez, se produjo el tradicional intercambio de regalos.

El presidente del Gobierno regaló al papa estadounidense una escultura «como testimonio de los vínculos que los caballos españoles han mantenido con el papado a lo largo de la Historia» y se recordó que «recientemente, se han incorporado tres ejemplares de caballos españoles en el Borgo Laudato Si, el espacio ecológico, educativo y espiritual ubicado en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo y que combina el cuidado de la naturaleza, la economía circular y la formación social».

Mientras que por su parte, Leon XIV entregó al presidente del Gobierno una copia encuadernada de su primera encíclica “Magnifica humanitas”, sobre la protección de la dignidad humana en tiempos de la IA y que fue publicada este lunes, así como un libro sobre el palacio apostólico y un bajorrelieve «representando un pilar que se eleva sobre escombros; una alegoría, ha explicado el papa, «de la esperanza y también de la obligación que tenemos todos de construir la paz».

En la rueda de prensa posterior, Pedro Sánchez, ha alabado la defensa de la paz «frente a las guerras ilegales» del papa León XIV y admitido la «elevada sintonía» que mantienen sobre inmigración, tras reunirse con el pontífice este miércoles en el Vaticano.

«Yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia, por estar siempre del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo», explicó Sánchez en una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el papa.

Otro de los temas que ha tratado con el pontífice es la lucha contra la pobreza, máxime ante crisis como la del ébola en África o la más reciente del hantavirus, y ha prometido el esfuerzo de España por contribuir a la cooperación en este ámbito.

«Tenemos una sintonía bastante elevada. Su Santidad se ha interesado por las políticas de España. Nuestra posición es conocida. Una inmigración ordenada abre oportunidades para los países de origen y nos hace entender que la dignidad humana está por encima de todo», dijo Sánchez.

Mientras que el Vaticano informó en una nota que en las reuniones que mantuvo en Vaticano con el secretario de Estado el cardenal Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher, se abordó «la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común».

Asimismo se dialogó de «temas de carácter internacional, con especial referencia a las repercusiones de los conflictos en el mundo, a las migraciones, a la importancia del multilateralismo y del respeto del derecho internacional, así como a la urgencia de un compromiso constante en favor de la paz». EFE

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