Sánchez reitera a los palestinos el apoyo de la Internacional Socialista a la solución de dos Estados

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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, puso de relieve este jueves, en una conferencia del partido palestino Fatah, el apoyo de la Internacional Socialista a la solución de dos Estados al conflicto con Israel, en un momento de «profunda dificultad» para el pueblo palestino.

«Como Internacional Socialista, reafirmamos nuestro compromiso con una solución política justa y duradera, basada en el derecho internacional y la convivencia pacífica», dijo Sánchez en un mensaje de video grabado y que se proyectó en la conferencia.

«La solución de dos Estados sigue siendo el marco necesario para avanzar hacia ese objetivo», insistió.

En su mensaje, Sánchez señaló que la conferencia de Fatah «tiene lugar en un momento de profunda dificultad para el pueblo palestino y para la región, un momento que reclama responsabilidad, unidad y liderazgo político».

«La Internacional Socialista ha colaborado estrechamente con Fatah y su liderazgo histórico, desde Yasser Arafat hasta el presidente Mahmud Abás, contribuyendo a los esfuerzos destinados a lograr una solución negociada que aporte paz, estabilidad y prosperidad a todos los palestinos», apuntó.

Sánchez es un firme defensor de la causa palestina y un crítico de la conducta de Israel en la guerra de Gaza.

Bajo su estímulo, España reconoció oficialmente al Estado palestino en 2024.

Fatah comenzó este jueves una conferencia de tres días en Ramala para para elegir un nuevo Comité Central, su máximo órgano de conducción.

Históricamente, Fatah ha sido la tendencia predominante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que aglutina a la mayoría de grupos políticos pero excluye a los islamistas Hamás y la Yihad Islámica.

En años recientes, la popularidad e influencia de Fatah han disminuido en medio de divisiones internas y una creciente frustración pública por el estancamiento del proceso de paz con Israel.

En la reunión, Abás prometió seguir adelante con las reformas en la Autoridad Palestina y anunció que está preparado para celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias largamente postergadas.

«Renovamos nuestro pleno compromiso de seguir trabajando en la aplicación de todas las medidas de reforma que prometimos (…) Estamos preparados para celebrar elecciones presidenciales y legislativas», dijo Abás en un discurso ante el partido, aunque no adelantó un calendario.

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