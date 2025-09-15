The Swiss voice in the world since 1935

Sánchez reitera su «profunda admiración» por las protestas propalestinas en la Vuelta a España

Un día después del caótico final de la Vuelta ciclista en Madrid, el presidente español Pedro Sánchez reafirmó su «admiración» por los manifestantes propalestinos que perturbaron la prueba y sugirió excluir a Israel de las competiciones internacionales «hasta que no cese la barbarie». 

«Nosotros por supuesto que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta ciclista a España», indicó Pedro Sánchez durante una intervención ante parlamentarios socialistas.

«Pero también sentimos un inmenso respeto, y una profunda admiración, por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica», agregó, retomando unas palabras que había utilizado en la mañana del domingo al referirse a los manifestantes propalestinos que interrumpieron diferentes etapas del recorrido de la prueba por España. 

Sánchez -que preside un gobierno de coalición de izquierdas muy crítico con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu- todavía no se había pronunciado sobre el tenso desenlace de la Vuelta el domingo, cuando manifestantes propalestinos invadieron parte de la etapa final a su paso por el centro de Madrid, obligando a la abrupta suspensión de la carrera. 

En línea con las declaraciones que ya había realizado el domingo la número tres de su gobierno, Yolanda Díaz, Sánchez sugirió además que «hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional».

Poco antes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había opinado que España debería boicotear la próxima edición del Festival de Eurovisión en caso de que participe Israel.

Las protestas del domingo en Madrid ya le habían valido al jefe del gobierno español nuevas críticas del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, que le acusó de haber «alentado a los manifestantes a salir a la calle» y calificó a su gobierno como «una vergüenza para España».

– «Intolerable» –

Las relaciones entre Israel y España, que reconoció al Estado de Palestina en 2024, son especialmente tirantes desde hace meses. Esta tensión se agravó hace una semana, cuando Sánchez anunció nuevas medidas para «poner fin al genocidio en Gaza».

En el plano interno, la oposición de derecha multiplicó sus críticas hacia el gobierno y el propio Pedro Sánchez por no haber sabido, a su juicio, gestionar las protestas o incluso de haberlas incitado. 

«El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo», criticó el domingo por la noche Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), en su cuenta de X.

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que hasta el momento no se había pronunciado sobre las protestas en la Vuelta, también reaccionó el lunes condenando lo ocurrido.

«Cualquier permisividad frente a la violencia constituye un retroceso democrático y un grave riesgo para la cohesión social», criticó la organización, considerando «intolerable que (…) se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía», compuesta por 45.000 personas en el país, según afirma.

Numerosas etapas de la Vuelta se vieron perturbadas por las acciones de activistas propalestinos que pedían la exclusión del equipo Israel-Premier Tech, llegando a provocar la caída de algunos corredores, y obligando a acortar algunas etapas en este país donde la causa palestina es muy popular.

«Es absolutamente inaceptable lo que ocurrió ayer», lamentó el lunes el director de la prueba, Javier Guillén, que se mostró precavido de cara al inicio del próximo Tour de Francia, que arrancará desde Barcelona en 2026. 

«Del Tour no quiero especular. Barcelona va a tener Tour y será un gran Tour, pero es verdad que las organizaciones internacionales tendrán que pensar en soluciones», afirmó. 

