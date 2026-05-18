Sánchez reivindica el liderazgo de España en salud global con casos como el del hantavirus

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Ginebra, 18 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este lunes el liderazgo de España en favor de la salud global poniendo como ejemplo el «paso al frente» dado con el operativo desplegado ante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Sánchez se refirió a ese operativo en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, donde los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo antes las cuestiones de salud pública global más urgentes.

El jefe del Ejecutivo participó en este evento apenas una semana después de la crisis por el hantavirus en el crucero neerlandés MV Hondius, cuyos pasajeros desembarcaron en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona antes de que el barco continuara con su tripulación hasta Róterdam (Países Bajos), donde ha atracado este lunes.

Sánchez señaló que, al plantearse el operativo, hubo en España quien se preguntó si se debía ayudar a los pasajeros atendiendo a la petición de la OMS o abandonarles a su suerte.

Para él, esa pregunta encierra uno de los dilemas más importantes del tiempo actual, ya que dijo que demuestra que todavía hay quienes creen que el derecho internacional es un menú a la carta, que las obligaciones son opcionales y que la solidaridad depende de la conveniencia.

El hecho de que España respondiera a esa llamada permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde, destacó.

Pero señaló que hubo una segunda consecuencia, y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera y se contagia la solidaridad.

«Ganamos todos»

«Cuando el derecho internacional se respeta, ganamos todos», destacó el presidente del Gobierno, quien reconoció que España es una potencia media que no puede compensar por sí sola los recortes que está sufriendo el sistema internacional de salud, pero sí puede dar un paso al frente.

En esa línea, subrayó que el liderazgo internacional no consiste solo en tener más poder, sino que éste empieza cuando un país decide actuar aunque otros retrocedan y es capaz de tejer alianzas.

Sánchez hizo también una cerrada defensa de la sanidad pública y gratuita, así como de la apuesta de España por ella con voluntad política, recursos suficientes y una ciudadanía que dijo que demuestra humanidad siempre que puede, como lo evidencia, a su juicio, que España bata récords de donación de órganos.

Contra la pandemia del egoísmo

Para él, la pandemia de la Covid-19 dejó una lección imposible de ignorar, que no se puede proteger la salud dentro de las fronteras de cada país si no se protege también fuera de ellas.

En consecuencia, consideró que invertir en salud global es invertir en seguridad para los países y también es una cuestión de justicia, y el mayor riesgo ya no es la falta de ciencia, sino de conciencia.

Al hilo de ello, aludió a Estados Unidos para lamentar que el mismo país que ha recortado unos 18.000 millones de dólares en salud global y ayuda al desarrollo ha gastado hasta ahora más de 29.000 millones en una guerra (la de Irán) cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas ha dicho que serán también devastadoras.

Frente a esa actitud, apostó por el sentido común ante la guerra y en apoyo del multilateralismo, aunque admitió que ese sentido común se ha convertido en una forma de rebeldía que se enfrenta a una pandemia que también se contagia y que consiste en el egoísmo.

«Por eso, cuando algunos se retiran, España ha decidido dar un paso al frente», añadió para recordar que ha aumentado las contribuciones en ayuda oficial al desarrollo.

Durante la intervención de Sánchez estuvo presente en el plenario el director general de la OMS, Tedros Adhanom Guebreyesus, quien siguió en España el operativo del MV Hondius y se reunió dos veces con el presidente del Gobierno.

Tedros había agradecido en la inauguración de la Asamblea tanto a Sanchez como a la ministra de Sanidad, Mónica García, presente también en Ginebra, su colaboración en la respuesta que había de darse al brote de hantavirus. EFE

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