Sánchez respalda una integración gradual a la UE de los países candidatos de los Balcanes

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este viernes a la Unión Europea (UE) agilizar el proceso de ampliación con los países balcánicos candidatos y respaldó que haya una integración gradual de los mismos.

Sánchez defendió esa posición durante su participación en la VIII cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebró en la localidad montenegrina de Tivat.

Al igual que manifestó a su llegada a la cumbre en declaraciones a los periodistas, el jefe del Ejecutivo recalcó ante el resto de líderes que «no puede haber una Unión Europea completa sin los Balcanes Occidentales dentro de ella”.

De ahí su petición de agilizar el proceso de ampliación comunitario y de que se refuerce la integración gradual de los países candidatos.

Con ese fin, apoyó que se incorpore institucionalmente a los países candidatos de la región a algunos de los debates en el seno del Consejo Europeo.

Trece años después de la última ampliación de la Unión Europea, el presidente del Gobierno reivindicó la unidad de Europa frente a los desafíos que provoca un mundo que considera cada vez más inestable.

Por ello llamó la atención sobre el hecho de que la ampliación no es una cuestión burocrática o técnica, sino geopolítica y estratégica que está convencido que permitirá afrontar retos como los intentos de división y de debilitamiento por parte de fuerzas externas.

En consecuencia, tanto en sus declaraciones a los periodistas como en su intervención en la cumbre, reiteró el pleno apoyo de España a los países candidatos, cuya aspiración a formar parte del club comunitario consideró que demuestra que el proyecto europeo es atractivo para muchas sociedades.

Unas sociedades que, como le ocurrió a España hace cuarenta años al adherirse a la UE, ven su pertenencia a este proyecto como una oportunidad de prosperidad y de consolidación de la democracia, dijo Sánchez.

En los márgenes de la cumbre, Sánchez se reunió con su homólogo de Montenegro, Milojko Spajić, a quien felicitó por las reformas en este país que le hacen ser el candidato más avanzado de los Balcanes para adherirse a la Unión Europea.

Además, ambos firmaron dos acuerdos con los que se pretende favorecer las exportaciones y el acceso de empresas españolas a Montenegro. EFE

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