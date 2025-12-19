Sánchez resta importancia a esperar un mes para el pacto UE-Mercosur si al final se logra

Bruselas, 19 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó importancia este viernes a que sea necesario esperar un mes más para firmar el acuerdo entre la UE y Mercosur si es que finalmente se logra.

«Sí hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes a firmar el acuerdo con Mercosur», dijo Sánchez en la rueda de prensa que ofreció tras la cumbre europea después de que los Veintisiete decidieran posponer a enero la firma de ese acuerdo de asociación, que estaba prevista inicialmente para este sábado en Brasil, por las reticencias de Francia e Italia.

El jefe del Ejecutivo resaltó la relevancia de ese acuerdo y opinó que ha llegado el momento de culminar la negociación después de 25 años de conversaciones y en los que ha habido ya «demasiada paciencia» por parte de todos.

Explicó que ha pedido a los socios que aún tienen dudas que apuesten por una Europa abierta y por la oportunidad que ese acuerdo ofrece a las empresas, sobre todo a las pymes, al conformar la zona de libre comercio más importante del mundo, con 700 millones de personas y que, según las estimaciones, supondría un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles.

«Europa necesita ese acuerdo y el mundo necesita que Europa tenga esa capacidad de llegar a acuerdos comerciales con otras economías», apostilló. EFE

