Sánchez se muestra partidario de mantener la misión de paz en el Líbano

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró partidario este jueves de mantener la misión de paz internacional en el Líbano, que cuenta con presencia de efectivos españoles, incluso más allá del mandato previsto que concluye a finales de este año y pese a la situación provocada por la guerra de Irán.

Después de que la OTAN haya decidido suspender de forma temporal su misión en Irak debido a esa guerra, Sánchez defendió que se mantenga la que la ONU tiene desplegada en el Líbano.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo se refirió a esa fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) para resaltar que está amparada por la legalidad internacional y recordar que España lleva participando en ella desde hace años.

Aunque explicó que esa misión acaba el 31 de diciembre de este año, señaló que «la ambición» del Gobierno de España y de otras naciones como Francia, Italia o Canadá es continuar, bien en el marco de la ONU o de la Unión Europea.

«Es un mensaje de compromiso muy relevante», apostilló, para asegurar después que «el Líbano nos interpela, nos importa».

Por ello, insistió en que bien bajo mandato internacional o a través de la ayuda humanitaria que ya está desplegando España en ese país ante los ataques de Israel, el Gobierno quiere «permanecer y continuar comprometido con la estabilidad y el futuro de el Líbano». EFE

BB/ah

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