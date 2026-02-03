Sánchez se reúne con empresas españolas en Emiratos para conocer sus planes de inversión

Dubái, 3 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este martes en Dubái una reunión con representantes de empresas españolas con intereses en Emiratos Árabes Unidos para conocer su situación y sus planes de inversión en el país.

Sánchez abrió con esta reunión la agenda de su viaje a Dubái para participar en la World Governments Summit (GWS), la Cumbre Mundial de Gobiernos que organiza anualmente Emiratos y que este año, con la presencia de una treintena de jefes de Estado o de Gobierno de todo el mundo, se desarrolla con el lema «Configurando los gobiernos del futuro».

El jefe del Ejecutivo español se reunió con directivos de las empresas españolas Técnicas Reunidas, Indra, Talgo, Amadeus, Tubacex, Oesia y Amphora, y del Spanish Business Council de Emiratos Árabes, una organización privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es establecer una plataforma corporativa para fortalecer los lazos empresariales y culturales entre España y este país.

Tras esta reunión, Sánchez mantendrá otro encuentro con fondos soberanos, mantendrá una serie de contactos bilaterales e intervendrá ante el plenario de la cumbre.

El Gobierno ha avanzado que el jefe del Ejecutivo aprovechará su presencia en Dubái para presentar internacionalmente el fondo soberano español «España crece» que anunció el mes pasado que se iba a poner en marcha.

Un fondo que dijo que espera que movilice hasta 120.000 millones de euros para mantener el empuje de lo logrado con los fondos europeos Next Generation, que este año llegan a su fin. EFE

