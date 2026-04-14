Sánchez se reúne con inversores chinos para ofrecerles España como destino de sus negocios

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Pekín, 14 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este martes en Pekín una reunión con una decena de inversores chinos para ofrecer España como destino de sus negocios, priorizando los que generan valor añadido creando empleo local y alianzas estratégicas.

Sánchez comenzó la segunda jornada de su agenda oficial en la capital china con este encuentro con inversores antes de trasladarse al Gran Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente del país, Xi Jinping.

La inversión china en España ha tenido en el último año y medio un significativo aumento, según fuentes del Gobierno español que resaltan la contribución que han tenido para ello anteriores viajes del jefe del Ejecutivo a China, ya que el actual es el cuarto en cuatro años.

Entiende el Gobierno que ese aumento de la inversión es consecuencia de que los responsables de empresas chinas consideran España un país con un entorno atractivo, estable y con gran potencial de crecimiento.

Apuesta el Ejecutivo por poner el acento en la calidad de las nuevas inversiones, dando prioridad a las que generan valor añadido, impulsando la creación de empleo allí donde se instalan e integrándose en las cadenas de valor no solo de España, sino de toda la Unión Europea.

De la misma forma, Sánchez resaltó ante los inversores chinos su deseo de que sus negocios contribuyan al desarrollo tecnológico e innovador de España mediante alianzas estratégicas, reforzando las capacidades nacionales en sectores clave.

Uno de los objetivos que el presidente del Gobierno viene reiterando en los últimos años y volvió a plantear este lunes en su primer acto en China, una intervención en la Universidad de Tsinghua, es avanzar hacia un reequilibrio en la relación económica con China tanto en comercio como en inversiones.

El intercambio comercial bilateral es de unos 60.000 millones de euros, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones, ya que el déficit comercial de España con China es de unos 40.000 millones de euros.

Por ello, Sánchez defiende que las autoridades chinas abran el país a productos de otros países, algo que considera una prioridad para España y para la Unión Europea.

Los inversores con los que se reunió el presidente del Gobierno fueron representantes de las empresas Changan Motors, SAIC Motors, Ming Yang Smart Energy Group, Hithium, Junan Yuneng New Energy Battery Material, DataCanvas, EHang, Gotion High-Tech, Tianqi Lithium y XPeng. EFE

BB/cmm

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