Sánchez se vio con Meloni y no se quejó por no estar en reunión previa, según Italia

2 minutos

Roma, 12 feb (EFE).- El presidente español, Pedro Sánchez, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, mantuvieron este jueves un encuentro durante la cumbre informal de líderes europeos en el que Sánchez no se quejó por no ser invitado a la reunión previa impulsada por Italia, Alemania y Bélgica, según fuentes oficiales italianas.

Sánchez y Meloni «tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista al margen de la reunión informal de líderes de la UE. Durante la conversación el presidente Sánchez no planteó ninguna objeción a la falta de invitación a la reunión de coordinación celebrada esta mañana antes del inicio de la reunión en el castillo de Alden Biesen», dijeron a EFE fuentes del Gobierno italiano.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunieron este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Previamente, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro para coordinar sus posturas en un hotel próximo al castillo, un acto que fue impulsado por el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y su homólogo belga, Bart de Wever.

El Gobierno español se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal, esa reunión previa a la que Pedro Sánchez no fue invitado, al considerar que mina los principios básicos de la Unión Europea (UE). EFE

csv/sam-lss