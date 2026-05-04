Sánchez sigue viaje a Armenia tras el fallo en su avión que le hizo pernoctar en Turquía

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Ankara, 4 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reanuda este lunes su viaje a Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, después de que un fallo técnico en su avión le obligara a aterrizar en Ankara y pernoctar en la capital turca.

Sánchez emprendió viaje el domingo a Ereván, la capital de Armenia, y tenía previsto dormir en esta ciudad para asistir este lunes a la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea.

Sin embargo, un fallo técnico en el Airbus A310 en el que viajaba junto al resto de su delegación hizo que, siguiendo el protocolo de seguridad y a pesar de que desde el Gobierno se restó importancia al fallo, el avión tuviera que aterrizar en Ankara.

Por tanto, se optó por pernoctar en esta ciudad para reemprender viaje este lunes.

Finalmente, Sánchez viaja esta mañana desde Ankara hacia Ereván en el mismo avión después de que se solventara la avería, aunque durante la madrugada se desplazó a Turquía otro aparato de la Fuerza Aérea Española, en concreto un Falcon.

Sánchez llegará más tarde de lo previsto a la cumbre, pero, en principio, podrá participar en el plenario junto al resto de líderes y en la mesa redonda sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas, copresidida por Francia y Moldavia, y centrada en la manipulación informativa extranjera y las amenazas híbridas.

En ella, según fuentes del Gobierno, el jefe del Ejecutivo defenderá un mayor control de esa manipulación informativa, limitar el anonimato en redes sociales y fijar una minoría de edad digital

En la capital armenia está previsto que casi medio centenar de líderes asistan a la cumbre de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

A su término, el presidente del Gobierno regresará este mismo lunes a Madrid. EFE

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