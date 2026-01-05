Sánchez subraya la «plena solidaridad» de España con Dinamarca y Groenlandia

1 minuto

Madrid, 5 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó este lunes el «compromiso activo» de España con la ONU y la «plena solidaridad» con Dinamarca y Groenlandia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistiera en que su país necesita esa región danesa por cuestiones de seguridad.

En un mensaje en la red social X, Sánchez insistió en que el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio «innegociable», de Ucrania a la Franja de Gaza, pasando por Venezuela.

«España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia», subrayó el jefe del Ejecutivo español.

Su mensaje se añade al de otros líderes europeos que han defendido la soberanía danesa tras las últimas amenazas de Trump.

«La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras», subrayó la portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper, en rueda de prensa.

Trump resaltó el domingo el valor estratégico de Groenlandia, aunque en un primer momento evitó entrar en el tema: «No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania… Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días», dijo.

Después, no obstante, insistió en que su país necesita Groenlandia por razones de «seguridad nacional». EFE

nl/oli/jl/ajs