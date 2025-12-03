Sánchez Ulled reforzará la rendición de cuentas si llega a presidir la Fiscalía Europea

Bruselas, 3 dic (EFE).- Emilio Sánchez Ulled, fiscal del caso Palau y candidato a presidir la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO), se comprometió este miércoles a «reforzar la rendición de cuentas» de ese organismo y a iniciar una «nueva fase de colaboración» con los Estados miembros, en caso de ser elegido para ese cargo.

Sánchez Ulled, que también fue fiscal de la causa que sentó en el banquillo al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N, participó hoy junto con el resto de candidatos en una audiencia ante eurodiputados de las comisiones de Libertades Civiles y de Control Presupuestario de la Eurocámara para explicar sus planes.

Empezó diciendo que su objetivo si llega a convertirse en presidente de la Fiscalía será buscar la «normalidad» para asegurar un servicio «eficaz» y que «tenga éxito»; y que, en ese contexto, considera necesario «reforzar la rendición de cuentas» y aprovechar el «enorme potencial» de la EPPO, en particular en la lucha contra la delincuencia organizada.

También se refirió a iniciar una «nueva fase de colaboración con los Estados miembros», superando las «tensiones» creadas, mejorando el reglamento de la Fiscalía Europea para «detectar» posibles problemas y, en particular, definiendo mejor las competencias.

El candidato destacó en particular su conocimiento de las instituciones comunitarias como experto en la OLAF y tras haber trabajado en Bruselas y consideró tener «las competencias, el entusiasmo y la fuerza» para presidir la EPPO.

Preguntado por algunos eurodiputados sobre su trayectoria y sus posibles vínculos políticos, el candidato dijo ser una persona «respetada» por su «imparcialidad e independencia».

«Los hechos hablan por si solos, pueden revisar mi carrera profesional», dijo.

Sobre si había consultado con el Gobierno de España a la hora de presentar su candidatura, el fiscal dijo que sólo notificó que iba a postularse, como estaba obligado a hacerlo, y subrayó que no ha recibido «ni apoyo ni obstrucción» por parte del Ejecutivo.

A diferencia de los otros tres candidatos al cargo, el español no tiene experiencia previa en la EPPO, algo sobre lo que también fue interrogado.

Y, en ese contexto, consideró que la ventaja de «ser novato» puede ser «tener una mirada nueva, capacidad de análisis» y de «ver las cosas alejadas de la inercia que a veces se instala».

Los otros tres candidatos que aspiran al cargo son el actual fiscal adjunto de la EPPO, el alemán Andrés Ritter; una exfiscal de la entidad comunitaria, la austríaca Ingrid Maschl-Clausen, y el fiscal delegado de la EPPO en Turín (Italia), Stefano Castellani.

Tras este examen público, los eurodiputados elaborarán este mismo miércoles una lista con su orden de preferencia para posteriormente negociar quién será el elegido para el puesto con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los países de la UE.

Sánchez Ulled ingresó en la carrera fiscal en 1994 y ha sido delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Barcelona desde 2005 hasta 2017, consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y experto de la Comisión Europea y el Consejo de Europa en misiones en diversos países.

Además, ejerció como presidente de la Unión Progresista de Fiscales en España.

El mandato de la actual fiscal europea contra el fraude, la rumana Laura Kövesi, concluye en octubre de 2026.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es un órgano independiente que empezó a funcionar a finales de 2020 para investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como el fraude, la corrupción o el fraude del IVA transfronterizo superior a diez millones de euros. EFE

