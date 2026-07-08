Sánchez ve «absolutamente desafortunado» que Feijóo «equipare bajas laborales con cáncer»

Compartir

2 minutos

Ankara (Turquía), 8 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por «equiparar las bajas laborales con el cáncer» y ha considerado «absolutamente desafortunado» ligar ambos términos.

En declaraciones a los medios en Ankara, donde ha viajado para participar en la cumbre de la OTAN, se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a las palabras de este martes del líder del PP, quien abogó por abordar el «cáncer» del absentismo laboral para lograr reducirlo.

Para Sánchez, habría que hablar de bajas laborales o incapacidad temporal en lugar de absentismo laboral porque no hacerlo supone un «estigma» sobre esa realidad que afecta a trabajadores «que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral».

Ha considerado además que hablar en esos términos refleja «la forma de pensar» que se tiene cuando se habla de estas cuestiones.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que el «planteamiento» de todo lo que se está escuchando y lo que está acordando la oposición con la «ultraderecha» en los Gobiernos autonómicos significa «recortes, cercenar derechos y poner en cuestión conquistas» sociales y laborales.

«He leído algo así como que quizá no se habían explicado muy bien. Creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado», ha añadido antes de subrayar que el PP cada vez que ha podido gobernar «ha traído recortes, en este caso a los derechos laborales de muchísimos trabajadores de nuestro país». EFE

pc-BB/rod

(foto) (vídeo)