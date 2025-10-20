Sánchez ve claro que se pueden computar gastos contra la crisis climática como de defensa

2 minutos

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este lunes tener «claro» que gastos de algunas políticas destinadas a hacer frente a la emergencia climática pueden contabilizarse como gastos de seguridad y defensa, y que eso está «en consonancia con la UE y con la OTAN».

En medio del debate sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa en la Unión Europea y en la OTAN, el jefe del Ejecutivo ya defendió que determinados gastos para hacer frente al cambio climático puedan computarse para determinar el porcentaje del PIB que España dedica a seguridad y defensa.

Ante las reticencias que al respecto existen en la Comisión Europea y en la OTAN, Sánchez volvió a defender ese cómputo en la rueda de prensa que ofreció junto a otros ocho líderes participantes en la cumbre euromediterránea celebrada en la localidad eslovena de Portoroz.

El jefe del Ejecutivo explicó que el Gobierno ha sido bien claro al respecto y que del aumento de más de 10.000 millones de euros para llegar este año al compromiso con la OTAN de gastar un 2 % del PIB en defensa, un 13 % se destina a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática.

Tras recalcar que hay que dar respuesta, por ejemplo, a las inundaciones que afectan a España, insistió: «El Gobierno de España lo tiene claro».

«Efectivamente, se pueden contabilizar algunas de estas políticas como vinculadas con la seguridad y la defensa. Y eso -apostilló- es lo que está haciendo el Gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN». EFE

BB/psh

(foto)(vídeo)