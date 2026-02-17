Sánchez viaja hoy a la India para asistir a una cumbre sobre la IA e impulsar inversiones

Madrid, 17 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a la India para asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial, un evento que aprovechará para reunirse con inversores indios y exponerles el potencial que ofrece España como destino para sus negocios.

La agenda de Sánchez incluye también una reunión en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, que se ha concertado en el marco del denominado Año Dual España-India inaugurado el mes pasado y con la que se pretende consolidar las relaciones de todo tipo entre los dos países.

Sánchez iniciará su viaje tras asistir en el Congreso al acto presidido por los reyes para conmemorar que la actual Constitución se convierte ya en la más longeva de la historia de España, y está previsto que llegue a primera hora del miércoles a Nueva Delhi para iniciar su visita con un encuentro con inversores indios.

El objetivo, según el Gobierno, es explicarles el buen momento económico que asegura que vive España y que cree que hace del país un destino óptimo para sus inversiones, poniendo especialmente el acento en los sectores tecnológicos y de las energías renovables.

Será a continuación cuando se reunirá con el primer ministro indio, con quien ya presidió en octubre de 2024 en la localidad de Vadodara la inauguración de una fábrica de Airbus en alianza con la india Tata.

En esa ocasión ambos consideraron que se abría una nueva era de cooperación entre los dos países, que el Gobierno quiere consolidar con esta reunión y seguir ahondando en las relaciones bilaterales de todo tipo y, especialmente, las de carácter económico.

El Gobierno resalta además la importancia de esta visita y de este encuentro con Modi poco después de que la Unión Europea haya cerrado un acuerdo comercial con la India.

Será el jueves cuando se inaugurará la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, y Sánchez pretende poner en valor el talento de España en este sector y defenderá que la ONU tenga un papel relevante en todo lo relativo a la gobernanza de la IA.

Está previsto que a esta cumbre asista una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Sánchez viajará acompañado desde Madrid por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La presencia de Planas se enmarca en las oportunidades que el acuerdo suscrito entre la UE y la India abre para sectores españoles como el vinícola o el del aceite de oliva.

También viajará junto a Sánchez un grupo de representantes de empresas tecnológicas españolas. EFE

