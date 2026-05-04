Sánchez y Carney sellan una estrecha colaboración en defensa del derecho internacional

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Ereván, 4 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sellaron este lunes en Armenia su intención de colaborar estrechamente en defensa del sistema multilateral y del derecho internacional.

Sánchez y Carney mantuvieron una reunión en los márgenes de la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebró en Ereván, y a la que asistió Canadá siendo el primer país al que se le invita a este foro y que no forma parte del continente europeo.

Esta invitación evidencia el intento de reforzamiento de relaciones de Europa con otros países en un complicado contexto geopolítico al que contribuyen algunas de las decisiones que está adoptando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump ha venido lanzando críticas tanto a sus aliados europeos como a Canadá, país que ha amenazado con anexarse y al que ha impuesto algunos de sus aranceles más elevados sobre parte de sus exportaciones.

El Gobierno español informó de que Sánchez y su homólogo canadiense abordaron el contexto global reivindicando la defensa del sistema multilateral y del derecho internacional.

También coincidieron en el potencial existente en las relaciones bilaterales en materia comercial y para que haya una mayor cooperación en cuestiones energéticas y de soberanía digital.

Por su parte, el Gobierno canadiense informó de que ambos líderes hablaron del fortalecimiento de los lazos económicos en los ámbitos de la defensa, la energía y las infraestructuras, así como de la intensificación de la cooperación en materia de inteligencia artificial.

Añadió que ambos reconocieron el potencial para mejorar la cooperación en la industria de la defensa a través de la participación de Canadá en el instrumento SAFE de la Unión Europea, y que Carney resaltó la capacidad que puede desarrollarse para transformar las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la defensa y reforzar la capacidad industrial de los aliados.

Reafirmaron igualmente su apoyo «inquebrantable» a Ucrania frente a la agresión rusa y a dar los pasos necesarios para conseguir una paz justa y duradera.

Para seguir avanzando en todo ello, el Ejecutivo canadiense informó de que Sánchez y Carney, que dijo ser «un gran admirador del liderazgo» de su homólogo español, acordaron mantener un estrecho contacto.

En la reunión, ambos intercambiaron camisetas de sus respectivas selecciones nacionales de fútbol.

El presidente del Gobierno regaló a Carney una de la selección española con el 26 a la espalda y el nombre del primer ministro canadiense, y este le obsequió con otra de la selección de su país con el mismo número y el nombre del jefe del Ejecutivo español.

El número 26 hace referencia a que en este año, del 11 de junio al 19 de julio, Canadá albergará junto a Estados Unidos y México el Mundial de fútbol.

Ante esa cita, ambos bromearon en el intercambio de camisetas con las que posaron en su manos para los informadores gráficos, y Carney le dijo a Sánchez que ha visto que en los últimos años la selección española ha ganado muchos trofeos.

«Queremos ganar, pero está bien tener un segundo equipo», dijo mostrando la camiseta española, a lo que Sánchez respondió que ojalá que las dos selecciones se enfrente en la semifinal o la final. EFE

BB/ajs

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