Sánchez y Chávez coinciden en que la competencia que alienta Aguirre beneficia a México

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México, 19 may (EFE).- El lateral diestro del Paok griego Jorge Sánchez y el lateral zurdo del AZ Alkmaar neerlandés Mateo Chávez coincidieron este miércoles en destacar la competencia por los puestos que ha promovido el seleccionador de México, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, de cara al Mundial que comenzará el 11 de junio.

Ambos jugadores garantizaron que la competencia favorece al equipo y fortalece a los jugadores.

«Lo que dice ‘el Vasco’ es muy importante. Se viven escenarios buenos y difíciles a lo largo de la carrera. A mí me ha tocado estar en ambas caras, soy un privilegiado porque me he forjado de un gran carácter dentro y fuera del campo como él lo solicita», dijo.

Sánchez se incorporó esta semana a la concentración de la selección mexicana que este viernes tendrá el primero de sus tres últimos partidos de preparación, contra Ghana.

El exjugador de América, Cruza Azul, Ajax, Eredivise y Oporto, destacó la experiencia que acumulado en Europa tras su tránsito en México con América y Cruz Azul.

«En el tema de confianza estoy a tope. Cuando estuve en Cruz Azul mostré un gran nivel, fui campeón de Concacaf y siempre pude pelear al máximo. Fui a Europa porque hice las cosas bien, allá se tienen cosas diferentes y se viven cosas difíciles que te hacen madurar», explicó.

«Espero que los partidos que me toque jugar a apoyar a la selección. Tenemos una competencia interna muy intensa y estoy listo para ella. Vengo con mucha ilusión y ganas de disfrutar porque cuando disfrutas las cosas fluyen mucho mejor», apuntó.

Chávez, lateral por izquierda del AZ Alkmaar, destacó la importancia de mantener una lucha sana por los puestos de titular en la selección, como el suyo con Jesús Gallardo.

«Me he ganado estar en selección. Conozco a Jesús, sé que ha jugado dos Mundiales y le aprendo todos los días, pero quiero ser titular, pelear un lugar y eso me lo voy a ganar con el día a día. Tuve una buena temporada con mi equipo, no fue sencillo por la alta competencia. Participé mucho y eso me dio ritmo y confianza», concluyó. EFE

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