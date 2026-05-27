Sánchez y el papa abordaron la necesidad de diálogo entre Iglesia, Gobierno y la sociedad

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Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el papa Francisco abordaron en la reunión que mantuvieron este miércoles en el Vaticano «la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común», así como temas de carácter internacional.

Sánchez llegó este miércoles al Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España y posteriormente, se reunió con el secretario de Estado el cardenal Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

«Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por el inminente Viaje Apostólico del Santo Padre, señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y España», explicó en un comunicado el Vaticano. EFE

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