Sánchez y el papa abordaron la necesidad de diálogo entre Iglesia, Gobierno y la sociedad

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Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el papa León XIV abordaron en la reunión que mantuvieron este miércoles en el Vaticano «la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común», así como temas de carácter internacional.

Sánchez llegó este miércoles al Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España y, posteriormente, se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

«Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por el inminente Viaje Apostólico del Santo Padre, señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y España», explicó en un comunicado el Vaticano.

En el encuentro se habló también de «temas de carácter internacional, con especial referencia a las repercusiones de los conflictos en el mundo, a las migraciones, a la importancia del multilateralismo y del respeto del derecho internacional, así como a la urgencia de un compromiso constante en favor de la paz».

Sánchez llegó al patio de San Dámaso del Palacio Apostólico a las 8.45 hora local y fue recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia y los ‘gentilhombres’, que le acompañaron a la tercera logia donde se encuentra la biblioteca, lugar donde se celebran las reuniones con los jefes de Estado y Gobierno.

Sánchez y el papa ya mantuvieron al inicio del actual pontificado una conversación telefónica en la que hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo, según informó el Vaticano.

León XIV visitará España del 6 al 12 de junio con etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Una visita durante la que está previsto un nuevo encuentro de Sánchez con el papa en la Nunciatura el día 8, así como la presencia del jefe del Gobierno en otros actos que presidirá el pontífice, como un evento con los parlamentarios españoles en el Congreso y una misa en la Sagrada Familia de Barcelona.

Sánchez también se ha alineado este martes con el papa después de que éste publicase la víspera su primera encíclica, ‘Magnifica humanitas’, que versa sobre la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.

El presidente del Gobierno llegó este martes a Roma para un acto en la sede de la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición y se reunió con empresas italianas y españolas. EFE

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