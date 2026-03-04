Sánchez y Lula comparten el deseo de que cese la guerra en Oriente

1 minuto

Madrid, 4 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han compartido este miércoles el deseo de que cese la guerra en Oriente y se negocie cuanto antes en el marco de la legalidad internacional.

La conversación telefónica entre Sánchez y Lula se ha producido en una jornada en la que el presidente español ha recibido llamadas y mensajes de apoyo de dirigentes internacionales ante las amenazas a España por parte de Donald Trump.

En un mensaje publicado este miércoles por la noche en la red social X, Sánchez ha comentado: «Acabo de hablar con el presidente Lula sobre la situación en Oriente Medio. Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional».

«Trabajaremos juntos para ese futuro y además celebraremos una Cumbre Bilateral el 17 de abril en Barcelona», ha añadido.

El presidente del Gobierno español ha recuperado el lema del «No a la guerra» popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

