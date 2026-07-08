Sánchez y Trump coinciden en los prolegómenos de la cumbre sin contacto entre ambos

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Ankara, 8 jul (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron este miércoles en los prolegómenos de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, pero no se observó contacto alguno entre ambos.

Sánchez y Trump estuvieron presentes en la foto de familia de la cumbre, previa al inicio de las sesiones y poco después de que el presidente estadounidense haya vuelto a amenazar a España con romper toda relación comercial.

Trump se situó en el centro de la foto junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del Ejecutivo español se colocó, de acuerdo con el protocolo establecido, a su izquierda separado tan solo por el primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo sueco, Ulf Kristersson.

No hubo contacto entre Sánchez y Trump en ese momento ni tampoco en los instantes posteriores, cuando los líderes de los aliados se dirigieron a la sala de la cumbre en un breve recorrido que permitió que hubiera conversaciones distendidas entre algunos de ellos.

Sánchez, acompañado por sus ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, respectivamente, se dirigió a su lugar asignado, del que le separaban tres asientos con Trump.

Tampoco pudo observarse que hubiera algún contacto entre Sánchez y Trump en las imágenes de la foto de la noche anterior, en la que posaron los asistentes a la cumbre, y en su caso las parejas que les acompañaban, antes de la cena ofrecida por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Trump dijo este miércoles, durante una comparecencia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que España es «una causa perdida», «no tiene remedio, son mala gente», y pidió cortar «todo el comercio» con el país, «incluidas las visitas».

A la espera de la contestación que a esas palabras haya por parte de Sánchez en la rueda de prensa que ofrezca al final de la cumbre, fuentes de su Gobierno aseguraron recibirlas con «tranquilidad y normalidad», al tiempo que recordaron que la Unión Europea es una unión comercial y Estados Unidos no puede singularizar su relación con un Estado miembro. EFE

BB/ah

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