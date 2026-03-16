São Paulo vence con remontada y gol de Calleri y se mantiene en la cima en Brasil

3 minutos

Río de Janeiro, 15 mar (EFE).- São Paulo se impuso este domingo por 1-2 al Bragantino con una remontada y un gol decisivo del delantero argentino Jonathan Calleri en partido por la sexta jornada de la Liga y se mantuvo solitario en la cima de la clasificación del Campeonato Brasileño.

El conjunto paulista, uno de los dos invictos en el torneo, sumó 16 puntos en 6 partidos, producto de cinco victorias y un empate, con lo que mantiene una ventaja de tres unidades sobre Palmeiras y Fluminense, sus escoltas en la clasificación.

La victoria es la segunda desde que Roger Machado asumió como técnico del tricolor hace solo una semana en sustitución del argentino Hernán Crespo.

São Paulo, sin embargo, tuvo que esforzarse para imponerse sobre un siempre difícil Bragantino en casa y que comenzó en ventaja gracias al gol anotado a los 35 minutos por el extremo argentino José María Herrera, que aprovechó un error de la defensa.

Sabino empató para los visitantes a los 52 minutos y Calleri anotó de cabeza el de la victoria a los 67 al aprovechar un lanzamiento de Lucas Ramón que el portero Cleiton dejó pasar.

En otro de los partidos de este domingo, Palmeiras, uno de los favoritos al título, se impuso por 1-0 al Mirassol con gol del delantero argentino José Manuel ‘Flaco’ López y ascendió al segundo lugar, con 13 puntos, a tres unidades del líder.

El conjunto paulista comandado por el técnico portugués Abel Ferreira tiene los mismos puntos que el Fluminense, pero lo aventaja por su mejor saldo de goles.

Ante los 35.000 asistentes al Allianz Parque para el primer juego del Palmeiras este año en su casa, que estaba cerrada por la renovación de la grama sintética, el Verdao no consiguió traducir su dominio en un número mayor de goles.

Fluminense venció por 3-2 al Athletico Paranaense y, con 13 puntos y a tres del líder, ascendió al tercer lugar en un partido en que su rival se quedó con un jugador menos todo el segundo tiempo y en el que el Flu anotó el gol del triunfo en los minutos de reposición.

El conjunto carioca sufrió para confirmar su condición de local en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y salió en desventaja debido a que el extremo colombiano John Stiven Mendoza abrió el marcador para el Paranaense a los 4 minutos.

Fluminense reaccionó rápidamente; igualó con una anotación de Hércules y anotó el de la remontada por intermedio del uruguayo Agustín Canobbio luego de que los visitantes se quedaran con diez jugadores por la expulsión del volante argentino Bruno Zapelli.

Pese a la desventaja numérica y en el marcador, el Paranaense empató en el segundo tiempo por intermedio de Luiz Gustavo. El Flu presionó y consiguió el gol de la victoria al final del partido, en los minutos de reposición, gracias al lateral Guilherme Arana. EFE

cm/car