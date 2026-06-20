Sébastien Migné: «Por desgracia hoy nos hemos visto las caras con Brasil»

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Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El seleccionador de Haití, el francés Sébastien Migné, lamentó este viernes la eliminación de su equipo del Mundial 2026 tras caer por 3-0 ante Brasil.

Haití, que ha perdido sus dos primeros partidos, se ha quedado sin opciones matemáticas de clasificar entre los tres primeros del grupo, y se ha convertido así en la primera selección eliminada del torneo.

«Por desgracia hoy nos hemos visto las caras con Brasil», afirmó Migné en una rueda de prensa en Filadelfia al finalizar el partido.

«Hacía 52 años que no formábamos parte de un Mundial y es algo que tenemos que tener en cuenta», aseguró el técnico, que también dijo que los jugadores son «conscientes de que merecían estar aquí».

Migné, que salió con una línea defensiva de cinco hombres, aseguró que Haití tenía «un estupendo plan de juego», pero que le condenaron los errores y las pérdidas de balón después de la primera pausa de hidratación.

«Cada vez se ha ido complicando más a medida que pasaban los minutos», lamentó.

Pese a estar matemáticamente eliminados, Haití se despedirá del Mundial el próximo miércoles en un partido frente a Marruecos en Atlanta, clave para las aspiraciones de la selección africana.

«Tenemos que volver con fuerza de aquí cinco días», sostuvo el seleccionador haitiano. EFE

at/hbr

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