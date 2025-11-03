Séjourné denuncia inaceptable dependencia europea de materias primas, especialmente chinas

Berlín, 3 nov (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea para Industria, Stephane Séjourné, denunció este lunes en Berlín la «dependencia totalmente inaceptable» de la Unión Europea en materias primas, al aludir al impacto de la decisión de China de restringir su exportación.

«Estamos experimentando una dependencia totalmente inaceptable de materias primas críticas, especialmente de China. Estas dependencias deben reducirse», dijo Séjourné en una comparecencia ante la prensa junto a la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, antes de la conferencia ‘Amigos de la Industria’.

«El ‘derisking’ debe convertirse en una estrategia para la industria, es decir, no puede ser más que dependamos al cien por cien de China en algunas materias primas críticas», abundó el político francés.

Séjourné agregó que el anunció de China de restringir las exportaciones de materias primas representa una verdadera preocupación para la industria europea.

Ademas, señaló que, en particular la industria alemana, tiene dificultades, ya que se trata de exportaciones, de concesión de licencias que lleva demasiado tiempo, y en algunos casos se solicita información sobre procesos de producción que «realmente están al límite de la información industrial confidencial que en realidad no debería divulgarse».

Séjourné subrayó la importancia de la resiliencia, entendida como la independencia en lo que respecta a recursos y materias primas críticas, y recordó que en las próximas semanas la Comisión Europea presentará una estrategia al respecto, como ya anunció su presidenta, Ursula von der Leyen, hace unos días en Berlín.

Agregó que, por supuesto, también hay que tener en cuenta las dificultades de la industria que, agregó, ha sido objeto de análisis durante los últimos meses. EFE

