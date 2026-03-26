Sídney condecora al ‘héroe de Bondi’ sirio por su intervención durante el atentado

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Sídney (Australia), 26 mar (EFE).- El ciudadano australiano de origen sirio Ahmed Al Ahmed fue distinguido este jueves por el ayuntamiento de Sídney con la entrega simbólica de las llaves de la ciudad, el máximo reconocimiento cívico local, en reconocimiento a su actuación durante el atentado antisemita el pasado diciembre en la playa de Bondi.

Durante una ceremonia organizada por el Consejo de Waverly, autoridad municipal que administra la zona de Bondi en Sídney, las autoridades destacaron la «valentía extraordinaria» del hombre, de 43 años, quien logró desarmar a uno de los atacantes en pleno tiroteo, evitando así un mayor número de víctimas.

Según imágenes difundidas tras el ataque, Al Ahmed se abalanzó sobre el agresor y le arrebató el arma, pese a resultar herido de bala en el enfrentamiento.

El atentado, ocurrido el 14 de diciembre durante una celebración judía en Bondi, dejó quince muertos, entre ellos una menor de diez años, y conmocionó a Australia, un país donde acciones de violencia armada son poco frecuentes. Al Ahmed, padre de dos hijos, requirió varias cirugías tras recibir múltiples disparos y permaneció varias semanas hospitalizado.

El alcalde de Waverley, Will Nemesh, aseguró en declaraciones recogidas por la cadena pública ABC que su acción «se ha convertido en símbolo del heroísmo de ciudadanos comunes frente al odio».

De origen sirio, el reconocido como ‘héroe de Bondi’ emigró a Australia años atrás tras haber vivido el conflicto en su país natal, una experiencia que, según medios locales, marcó su determinación de actuar ante situaciones de violencia.

En declaraciones durante el acto de hoy, Al Ahmed expresó que aún siente «tristeza» por lo ocurrido y afirmó que su «corazón llora» por las víctimas, al tiempo que hizo un llamamiento a la unidad y la paz. «Cuando alguien intenta hacer daño, no se puede mirar hacia otro lado», indicó.

En paralelo, el proceso judicial por el atentado se centra ahora en el único atacante superviviente, Naveed Akram, en prisión preventiva y acusado de múltiples delitos, entre ellos asesinato y terrorismo. Su padre, Sajid Akram, murió abatido por la policía en el lugar de los hechos.

Según las autoridades, ambos actuaron de forma coordinada y habrían planificado el ataque durante meses, motivados por ideología del Estado Islámico, según dijeron las autoridades, aunque por ahora no se ha confirmado su pertenencia a una red organizada. EFE

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